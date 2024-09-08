Emekliliğe yeni sistem | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak

Orta Vadeli Program ile emeklilik sisteminde yeni dönem de başlayacak. İstihdamda kalmak avantajlı olacak çalışana ikinci emeklilik gelecek. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak. Böylece daha çok sistemde kalan yani daha çok prim günü olan avantajlı olacak.