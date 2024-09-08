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Emekliliğe yeni sistem | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak

Orta Vadeli Program ile emeklilik sisteminde yeni dönem de başlayacak. İstihdamda kalmak avantajlı olacak çalışana ikinci emeklilik gelecek. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak. Böylece daha çok sistemde kalan yani daha çok prim günü olan avantajlı olacak.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 07:01
Emekliliğe yeni sistem | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak 1

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuş oldu.

Emekliliğe yeni sistem | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak 2

Buna göre emeklilik sistemi ile ilgili düzenlemeler çıkarken, sosyal güvenlik mevzuatı yeni döneme uygun hale gelecek, çalışanlara ikinci emekliliğin yolu açılacak.

Emekliliğe yeni sistem | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak 3

YENİ SİSTEMDE ÇALIŞAN KAZANACAK
Orta vadeli program emeklilik sisteminde köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak.

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