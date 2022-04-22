2. el araba alacaklara muhteşem olanak! 48 ay vade, 1,80 faizle herkesi araç sahibi yapacak kampanya! Devlet desteği ile hem güvenli hem kolay!
Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerden sonra artan araç fiyatları, vatandaşların bütçelerini aşmaya başladı. Hali hazırda elinde bulunan ikinci el aracı satmak isteyen ancak bu isteğinin sağlam bir temele dayanması için araştırmalar içerisinde olan vatandaşlara, devlet bankası Vakıfbank'tan destek geldi. Banka hem alıcıları hem de satıcıları garanti altına aldığı yeni hizmetini açıkladı. İşte Vakıfbank'ın yeni araç kampanyasına ilişkin ayrıntılar...
İkinci el araç alım satımına devlet desteği: Yeni sistem ile birlikte hem alıcı hem satıcı garanti altına alınacak!
Döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen ani yükselişlerden sonra zamlanan ikinci el ve sıfır kilometre araç fiyatları, yeni araç almak isteyen ya da aracını satmak isteyen vatandaşların mağdur olmalarına sebep oldu.
Güven ortamı içerisinde araç satmak ve aynı şekilde de araç satın almak isteyen vatandaşlara, devletin önde gelen bankalarından biri olan Vakıfbank'tan destek geldi.
Vakıfbank'tan Türkiye'de Bir İlk!
Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan ve geliştirdiği hizmetler ile ülke vatandaşlarının menfaatlerini her daim ön planda tuttuğunu gösteren Vakıfbank, yeni dönemde artan araç fiyatlarına karşın zarara uğramak istemeyen ve bu sebep ile de araç alım satımlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini isteyen vatandaşlar için yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.