2 dakikada 10.000 TL almak ister misiniz? Son dakika o bankalar banka nakit ödeme kampanyasını duyurdu ve rekor başvuru
Nakit gereksiniminiz varsa anında kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu durumu çözüyor. Müracaat yaparak 10.000 TL nakit sonucunuzu 2 dakika içinde öğrenebilirsiniz
10.000 TL ve üstünde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara tüketici kredisi müracaatı yolu açılmıştır. Nakit gereksinimi tespit edilen emekli vatandaşlar, işçiler, memurlara gereksinimlerini karşılamaları için kredi imkânı tanındı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine bile gitmeden başvurularınızı basit bir şekilde yapabilmeniz olası. Böylece nakit gereksinimlerinize son derece basit bir şekilde cevap bulursunuz.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bağlamında kredi müracaatı yapabilmeniz için kredi notunuz iyi olması gerekir. Kredi amacıyla müracaat yapacak olan vatandaşlar bankacılık koşullarına uyum sağlamaları halinde Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından tanımış olan limitli kredilere müracaat işlemlerini yapabilirler.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın şubeleri ya da mobil bankacılık programı üstünden bu kredinin kullanılması halinde 7 gün 24 saat işlemlerini gerçekleştirebilirler.