Emeklilikte Yaşa Takılanlara yaş ve prim formülü! EYT’li nasıl emekli olacak?

KADEME GELİR Mİ?

EYT'lilere yönelik çalışmalarda yaş şartının kademeli olarak geriye çekilmesi de gündeme gelirken, bir yaş sınırı getirilebileceği de konuşulabiliyor. Eğer bir yaş sınırı getirilirse, bu durumda emeklilik için prim ve yıl şartının yanı sıra belirlenen yaş sınırını da tamamlamak gerekecek. Örneğin; burada 50 yaş sınırının gelebileceği konuşuluyor.