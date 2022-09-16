Emeklilikte Yaşa Takılanlara yaş ve prim formülü! EYT'li nasıl emekli olacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar heyecanla yeni düzenlemeyi bekliyor. Üzerinde durulan formül merakla beklenirken, prim ve yıl şartını tamamlayanlara yeni yıldan itibaren emeklilik yolu açılacak. Ancak burada yaş şartının tamamen mi kaldırılacağı yoksa yaşın geriye mi çekileceği merak konusu. Bir alt yaş sınırı getirilebileceği de konuşuluyor.
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik hazırlıklar sürüyor. İlgili bakanlıklardan oluşan bir komisyon EYT'lilere yönelik formül üzerinde çalışmalar yürütüyor. Çalışmanın Aralık'ta tamamlanması beklenirken, üzerinde durulan formül merakla bekleniyor.
Öncelikle EYT'liler denilen grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Eğer EYT'liler için yaş şartının tümüyle kaldırılması halinde 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlayan herkes yasa çıkar çıkmaz emeklilik hakkına kavuşacak. Yıl ve prim şartını tamamlayamayanlar ise tamamlayınca emekli olabilecek.
YILI TAMAMLAYAMAYANLAR
EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hala prim günü eksik olanlar kalacak.
KADEME GELİR Mİ?
EYT'lilere yönelik çalışmalarda yaş şartının kademeli olarak geriye çekilmesi de gündeme gelirken, bir yaş sınırı getirilebileceği de konuşulabiliyor. Eğer bir yaş sınırı getirilirse, bu durumda emeklilik için prim ve yıl şartının yanı sıra belirlenen yaş sınırını da tamamlamak gerekecek. Örneğin; burada 50 yaş sınırının gelebileceği konuşuluyor.