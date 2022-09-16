Emekliye %17.82, memura enflasyon farkıyla %18.92 ZAM! Ocak 2023 hesaplı tabloya bak yeni maaşını gör! SSK- Bağkur, 4c'li: 10 bin 827 lira...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerini ilgilendiriyor. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi. Böylelikle ocak zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Tüm hesaplamalar sil baştan yapıldı. Peki emekliler, memurlar Ocak 2023'te ne kadar zam alacak? Maaşlara yüzde kaç zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Mesleğe göre memur ve emekli maaşları hesaplı tablo...
Ocak zammı merakla beklenirken flaş tahminler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş Ocak 2023'te maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Tüm maaşlar Ocak ayında değişecek. Emekli ve memurların maaşlarını etkileyen enflasyon oranına ilişkin yeni bir tahmin daha geldi. İşte güncel enflasyon tahminiyle en düşük emekli ve memur maaşları! Ocak 2023 hesaplı tabloya bak yeni maaşını gör! SSK- Bağkur, 4c'li: 10 bin 827 lira...
OCAK ZAMMINDA YENİ İPUCU
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70.60 iken, bu anket döneminde yüzde 67.73 oldu.