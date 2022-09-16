Emekliye %17.82, memura enflasyon farkıyla %18.92 ZAM! Ocak 2023 hesaplı tabloya bak yeni maaşını gör! SSK- Bağkur, 4c’li: 10 bin 827 lira...

Ocak zammı merakla beklenirken flaş tahminler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş Ocak 2023'te maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Tüm maaşlar Ocak ayında değişecek. Emekli ve memurların maaşlarını etkileyen enflasyon oranına ilişkin yeni bir tahmin daha geldi. İşte güncel enflasyon tahminiyle en düşük emekli ve memur maaşları! Ocak 2023 hesaplı tabloya bak yeni maaşını gör! SSK- Bağkur, 4c'li: 10 bin 827 lira...