2 bin 500 liraya kadar ek ödeme yapılacak! Almayan pişman olur! Her ay düzenli maaş alanlar! 31 Aralık son tarih!

Emekli Maaşı Erken Yatırılacak

Akbank'ın SGK emeklilerine yönelik sunduğu fırsatlar kapsamında ayrıca birçok cazip seçenek de yer alıyor. Artan ihtiyaçları karşısında maaşlarını 2 gün erken almak isteyenlere herhangi bir ek masraf ve faiz olmadan erkenden maaş ödemeleri yapılacak. Maaşını Akbank'a taşıyan tüm emekli vatandaşların yararlanabileceği kampanya kapsamında maaşınızı erkenden hesabınızdan çekmeniz de mümkündür.