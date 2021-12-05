Erken emeklilik bombası! Bir ay süre kaldı! 1 günlük borçlanmayla 2 yıl erken emeklilik! 31 Aralık son tarih! 9 bin lira ödemeden...
Erken emeklilik hayalleri kuranlar için 2021 yılı için son şans! Borçlanma ile erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenler için 31 Aralık son tarih olarak belirlendi. Askerlik ve doğum borçlanması ile erken emeklilik avantajlarından yararlanmak isteyenler, yeni yıldan itibaren zamlı oranlarla ödeme yapacak. 9 bin liranın üzerinde fark oluşmadan başvurunuzu yapın…
1 günlük borçlanmayla 2 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik bombası! Bir ay süre kaldı! 31 Aralık son tarih! 9 bin lira ödemeden... Borçlanma ile erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenler için 31 Aralık son tarih olarak belirlendi. Askerlik ve doğum borçlanması ile erken emeklilik avantajlarından yararlanmak isteyenler, yeni yıldan itibaren zamlı oranlarla ödeme yapacak. 9 bin liranın üzerinde fark oluşmadan başvurunuzu yapabilirsiniz.
Erken Emeklilik İçin Son Şans
Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen milyonlarca vatandaş SGK'nın farklı borçlanma uygulamalarını tercih etmeye başladı. Özellikle kadın çalışanlar için 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatının sunulduğu doğum borçlanması ile 9.946 liraya kadar bir fark görünebilir. Askerlik borçlanmasında ise 7 bin 500 liraya yakın bir fark olması bekleniyor.
31 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmayan vatandaşların çok daha yüksek hesaplamalar ile erken emeklilik hayalleri suya düşebilir. Daha az ödeyerek emekliliği öne almak için başvurularınızı geciktirmeden yapmanı tavsiye edilir.
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Askerlik ve doğum borçlanması ile emekliliği en az 1 – 2 yıl önde almak mümkün. Daha düşük borç ödeyerek erken emeklilik için Aralık ayı boyunca başvuru yapılabilecek.