Erken emeklilik bombası! Bir ay süre kaldı! 1 günlük borçlanmayla 2 yıl erken emeklilik! 31 Aralık son tarih! 9 bin lira ödemeden...

1 günlük borçlanmayla 2 yıl erken emeklilik! Erken emeklilik bombası! Bir ay süre kaldı! 31 Aralık son tarih! 9 bin lira ödemeden... Borçlanma ile erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenler için 31 Aralık son tarih olarak belirlendi. Askerlik ve doğum borçlanması ile erken emeklilik avantajlarından yararlanmak isteyenler, yeni yıldan itibaren zamlı oranlarla ödeme yapacak. 9 bin liranın üzerinde fark oluşmadan başvurunuzu yapabilirsiniz.