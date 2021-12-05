Vakıfbank, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve Aktif Bank... Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizleri sil baştan! Bankaların faiz oranları son dakika çakıldı!

Kamu Bankalarının Avantajlı Kredileri Devam Ediyor

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın taşıt ve ihtiyaç kredisi ürünlerinde düşük faiz ve uygun ödeme seçenekleri devam ediyor. En avantajlı oranlar ile finansman seçeneklerinden yararlanmak isteyen vatandaşların kamu bankalarının cazip fırsatlarından yararlanması mümkündür.