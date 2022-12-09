2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! Ev hanımlarına PTT'den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara özel çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki kadınlara hangi sosyal yardımlar veriliyor? Nakit sosyal yardım almak isteyen kadınlara yapılan sosyal yardımların şartları nelerdir? 1.000 TL ödeme kimlere yapılıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!