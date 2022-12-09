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Haberler Ekonomi 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! Ev hanımlarına PTT'den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Yeni yıl gelmeden önce alınacak! Ev hanımlarına PTT'den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş kadınlara devlet desteği! Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Bu olanaklar Aile vee Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Peki, 1.000 TL nakit desteğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
09.12.2022 19:14 - Son Güncelleme: 09.12.2022 19:15
Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara özel çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki kadınlara hangi sosyal yardımlar veriliyor? Nakit sosyal yardım almak isteyen kadınlara yapılan sosyal yardımların şartları nelerdir? 1.000 TL ödeme kimlere yapılıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Ev hanımlarının sosyal ve maddi yardım başvurusu yapabileceği bir çok kurum bulunduğu açıklandı. Vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilmek için başvurularını ve başvuru sonuçlarını e devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

AYLIK DÜZENLİ ÖDEME

Bunun dışında, hiçbir geliri olmayan ve sigortalı işte de çalışmayan kadınlara yönelik maaş desteği de sağlanıyor.

Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturuyor.

Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Ev hanımlarına PTT’den 1000 TL ödeme! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Bunun için, ölen kişinin belirli süre sigortalı olması veya emekliliğini hak etmiş olması gerekiyor.

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