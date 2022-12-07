DİKKAT! YENİ YILDA DEĞİŞİYOR! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, askerlik ve doğum borçlanması...

ASGARİ ÜCRETLİNİN TAZMİNATI

Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Bu tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Türk-İş asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olacağını, bunun altında bir tutarı kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Bu tutar yüzde 41.54'lük artışa denk geliyor. Buna göre de asgari ücretlinin çalıştığı her yıl için alacağı kıdem tazminatı tutarı en az 9 bin 159 liraya yükselecek.