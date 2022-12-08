Ocak 2023 yepyeni maaş TABLOSU! %84.39 zam + 6 aylık enflasyon + Refah payı! 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar..

Milyonlarca emekli ve memur ocak zammına gözlerini dikti. Zam takvimi giderek yaklaşırken, memur ve emeklilerin zamla ilgili güncel tahminleri araştırması sürüyor. Masada zam oranlarıyla lgili çeşitli tahminler var. Enflasyon farkının yanında refah payı da gündeme geldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi en düşük en yüksek maaşı ne olacak? İşte merak edilenler ve zamlı tablo haberimizde!