Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Meclis’in ilk işi zamlar! Peki memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak?

EMEKLİ VE MUMUR MAAŞLARI İÇİN YASA



AK Parti grubu, TBMM tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının arttırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.