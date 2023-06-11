Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Meclis'in ilk işi zamlar! Peki memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak?
Milyonlarca emekli ve memurun 2023 zamlı maaşları için Meclis çalışmalara başlıyor. Yeni dönemin ilk işlerinden biri olacak olan memur ve emekli maaşları zammı için AK Partili milletvekilleri 6 maddelik düzenleme teklifi yapacak. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının arttırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. Emekli ve memur zam oranı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi
AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.
14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında toplanan 28'inci Dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi.
Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammı ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatırılacak? İşte temmuz zammına ilişkin ayrıntılar...
KOMİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK
Kurban Bayramına kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak.
EMEKLİ VE MUMUR MAAŞLARI İÇİN YASA
AK Parti grubu, TBMM tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının arttırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.