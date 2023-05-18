İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz liste yayınladı! 31 sektöre TYP, temizlikçi, güvenlik, garson...

Yılbaşından bu yana 438 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, halen özel sektördeki 137 bin 300 açık iş için personel arıyor. Peki özel sektör en çok hangi mesleklerden personel arıyor? Hangi alanlarda açık iş daha fazla. İşte detayları...