Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz liste yayınladı! 31 sektöre TYP, temizlikçi, güvenlik, garson...

İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz liste yayınladı! 31 sektöre TYP, temizlikçi, güvenlik, garson...

Hem kamuda hem özel sektörde istihdam artışı sürüyor. Geçen hafta 45 bin atamayla tek kalemde Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen ataması gerçekleştirilirken, özel sektörde de personel alımları hız kesmiyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
18.05.2023 08:58 - Son Güncelleme: 18.05.2023 08:58
İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz liste yayınladı! 38 sektöre temizlikçi, güvenlik, garson...

Yılbaşından bu yana 438 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, halen özel sektördeki 137 bin 300 açık iş için personel arıyor. Peki özel sektör en çok hangi mesleklerden personel arıyor? Hangi alanlarda açık iş daha fazla. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz liste yayınladı! 38 sektöre temizlikçi, güvenlik, garson...

Yıl başından bu yana 438 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) açık işler yükselişe geçti.

İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz liste yayınladı! 38 sektöre temizlikçi, güvenlik, garson...

Özel sektör İŞKUR aracılığıyla halen 137 bin 300 işçi arıyor.

İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz liste yayınladı! 38 sektöre temizlikçi, güvenlik, garson...

TURİZM SEZONUNA HAZIRLIK ETKİSİ

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 115 bin 431 işe yerleşme gerçekleşti.

İŞKUR 137 bin 300 personel alacak! En az 8.500 TL maaşla KPSS’li KPSS’siz liste yayınladı! 38 sektöre temizlikçi, güvenlik, garson...

Ocak-Nisan döneminde ise İŞKUR 379 bin 180 işe yerleştirmeye aracılık etti.

SON DAKİKA