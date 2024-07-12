1999 2000 2005 sonrası emekli olan SGK SSK, Bağ-Kur'luya müjde! Emekliye ek zam için 3+1 formülü sızdı! 2.000 TL seyyanen...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, yapılacak maaş zammına çevrilmiş durumda. En düşük emekli aylığı için taban rakam belirleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Masada şu an için üç farklı seçenek bulunuyor: 11 bin 500 TL, 12 bin TL ve 12 bin 500 TL. Bu seçenekler arasında nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. Ayrıca, tüm emeklileri kapsayacak seyyanen zam konusu da gündemdeki yerini koruyor. Mevcut durumda, tüm emeklilere ek olarak en az 2 bin TL seyyanen zam yapılması planlanıyor. Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte, emeklilerin yaşam standartlarında önemli bir iyileşme sağlanması hedefleniyor.