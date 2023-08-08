Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik alınan önemli tedbirleri duyurdu ve bu tedbirler arasında emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili düzenlemelere de değindi. Hükümetin amacı, emekli ve asgari ücretli kesimlerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek ve bütçe gelirlerini artırmaktır. Bu doğrultuda, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde emeklilerin hakları masaya yatırılacak ve çeşitli konularda iyileştirmeler yapılması planlanıyor.
1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların yanı sıra emekliler de gündem maddesi oldu. Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye gibi ek ödemelerin artırılması masaya yatırılacak teklifler arasında yer aldı.
ÖNCE MEMURLAR
1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri heyecanla beklenirken, teklifler arasında 2024'te zamların 3'er aylık dönemler halinde yansıtılması da bulunuyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak.