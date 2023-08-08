SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! %34 kök zam levhası ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik alınan önemli tedbirleri duyurdu ve bu tedbirler arasında emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili düzenlemelere de değindi. Hükümetin amacı, emekli ve asgari ücretli kesimlerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek ve bütçe gelirlerini artırmaktır. Bu doğrultuda, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde emeklilerin hakları masaya yatırılacak ve çeşitli konularda iyileştirmeler yapılması planlanıyor.