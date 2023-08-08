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SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! %34 kök zam levhası ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik alınan önemli tedbirleri duyurdu ve bu tedbirler arasında emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili düzenlemelere de değindi. Hükümetin amacı, emekli ve asgari ücretli kesimlerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek ve bütçe gelirlerini artırmaktır. Bu doğrultuda, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde emeklilerin hakları masaya yatırılacak ve çeşitli konularda iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:09 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:09
SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! %34 kök zam levhası ortaya çıktı! 1

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların yanı sıra emekliler de gündem maddesi oldu. Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye gibi ek ödemelerin artırılması masaya yatırılacak teklifler arasında yer aldı.

SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! %34 kök zam levhası ortaya çıktı! 2

ÖNCE MEMURLAR

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri heyecanla beklenirken, teklifler arasında 2024'te zamların 3'er aylık dönemler halinde yansıtılması da bulunuyor.

SGK-SSK, Bağkur, Tarım 7.500 TL maaş alana 9.815 TL ek yatacak! %34 kök zam levhası ortaya çıktı! 3

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak.

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