Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!

Sektör yetkililerinden gelen tahmine göre benzin ve motorin bazında büyük bir indirim daha beklenmekte.

İşte o fiyat ve güncel akaryakıt, benzin, LPG, motorin (dizel) fiyatları…

Piyasa yetkilileri bu hafta içinde (26 Eylül – 30 Eylül 2022) benzin ve motorine 1,5 TL daha indirim gelmesini öngörmekte.