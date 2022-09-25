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Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!

Araç sahiplerini "akaryakıta indirim gelecek mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Petrol fiyatlarının 90 dolara düşmesiyle birlikte motorine 20 Eylül'de 1.76 TL indirim gelmişti. Sektör yetkilileri büyük bir indirim daha bekliyor.

25.09.2022 20:46 - Son Güncelleme: 25.09.2022 20:46
Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!

Akaryakıtta benzin ve motorin (dizel) indirim beklentisi daha da arttı.

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Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!

Yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması nedeniyle petrol fiyatları 25 Ocak'tan beri ilk kez 80 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Petrol piyasasında düşüş benzin fiyatları ve motorin (dizel) fiyatlarına daha fazla indirim beklentisi oluşmasına sebep oldu.

Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı.

Son olarak motorin fiyatlarına 20 Eylül 2022 tarihinde 1.76Türk Lirası (TL) indirim uygulanmıştı.

Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!

Sektör yetkililerinden gelen tahmine göre benzin ve motorin bazında büyük bir indirim daha beklenmekte.

İşte o fiyat ve güncel akaryakıt, benzin, LPG, motorin (dizel) fiyatları…

Piyasa yetkilileri bu hafta içinde (26 Eylül – 30 Eylül 2022) benzin ve motorine 1,5 TL daha indirim gelmesini öngörmekte.

Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ | (25 Eylül 2022)

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası: 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası: 10,73 TL

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