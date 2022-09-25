Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!
Araç sahiplerini "akaryakıta indirim gelecek mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Petrol fiyatlarının 90 dolara düşmesiyle birlikte motorine 20 Eylül'de 1.76 TL indirim gelmişti. Sektör yetkilileri büyük bir indirim daha bekliyor.
25.09.2022 20:46 - Son Güncelleme: 25.09.2022 20:46
Sektör yetkililerinden gelen tahmine göre benzin ve motorin bazında büyük bir indirim daha beklenmekte.
İşte o fiyat ve güncel akaryakıt, benzin, LPG, motorin (dizel) fiyatları…
Piyasa yetkilileri bu hafta içinde (26 Eylül – 30 Eylül 2022) benzin ve motorine 1,5 TL daha indirim gelmesini öngörmekte.