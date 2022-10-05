1996-1997-1998 sigorta başlangıcı primle erken emeklilik süre TABLOSU çıktı! Sandığın içindekiler EYT'li görünmeyecek!
Yaşa takılanlara müjde! Son dakika gelişmesi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Sürpriz bir gelişme yaşandı. Düzenleme Meclis'ten geçer geçmez şartları eksik olanlar tamamladıkları tarihte emekli olacaklar. EYT düzenlemesinde sona doğru yaklaşılırken yeni detaylar da belli olmaya başladı.Yeni sistem ipuçları tek tek geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu 'Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde' demişti. İşte ayrıntılar...
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmesi! İlk etapta 1.5 milyon kişinin yararlanacağı açıklandı. Şartları sağlayan EYT'liler hemen emekli aylığına kavuşacak. Süre sınırı yok! Yani düzenleme ile EYT'liler kademeli emekli edilecek. Buna göre prim ve yıl şartını tamamlamayanların düzenlemeden yararlanmaması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesi ile kimler EYT'li olacak?
8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanları kapsayan EYT düzenlemesi hakkında son açıklama bir önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi.
SÜRE SINIRI OLMAYACAK
Sarıeroğlu şöyle konuştu;
'Geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12,5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak'