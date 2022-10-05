Ödemeler az önce aktif edildi! 1.649 TL alabilirsiniz! Evladını okula yazdıran ailelere destek parası dağıtılıyor!
Öğrencilere para yardımı müjdesi peş peşe geldi! Her koldan maddi destek sağlanacak. Devlet çocuğu okula giden aileler için peşi sıra önemli adımlar attı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri ile anasınıfı öğrencileri için harekete geçildi. Evladını okula yazdıran ailelere destek parası dağıtılıyor! Ödemeler az önce aktif edildi! 450- 550- 650- 1.649 TL alabilirsiniz! Tüm öğrencileri ve velilerini ilgilendiriyor. İşte ayrıntılar...
Anasınıfı, ilkokul, ortaaokul, lise, üniversite tüm öğrencileri kapsıyor! Devlet okul okuyan öğrenciler için maddi destek sağlıyor. Bu yıl tüm ödemeler arttı. Son olarak aile destek programı kapsamında verilen ödemelerin miktarı yükseldi. Ayrıca 'Çocuk destek bileşeni' programı sosyal yardımlara dahil edildi. Buna göre hanede bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi. İşte detaylar...
Ayrıca 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek verilmeye başlandı. Bu kapsamda Bakan Yanık, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' dedi.