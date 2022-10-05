Ödemeler az önce aktif edildi! 1.649 TL alabilirsiniz! Evladını okula yazdıran ailelere destek parası dağıtılıyor!

Anasınıfı, ilkokul, ortaaokul, lise, üniversite tüm öğrencileri kapsıyor! Devlet okul okuyan öğrenciler için maddi destek sağlıyor. Bu yıl tüm ödemeler arttı. Son olarak aile destek programı kapsamında verilen ödemelerin miktarı yükseldi. Ayrıca 'Çocuk destek bileşeni' programı sosyal yardımlara dahil edildi. Buna göre hanede bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi. İşte detaylar...