A101 marketleri EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ! 229 TL'ye düştü! Çeyiz aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Fırın, süpürge, ütü, İPHONE 12-13...
A101 Ekim 2022 fiyat listesi açıklandı! Yeni indirimli ürünler vatandaşların sepetlerini öyle bir doldurtacak ki! A101 marketlerinde milyonlarca kişinin neredeyse tüm ihtiyaçları uygun fiyata satılmaya başlandı. Katalogda fırın, süpürge, ütü, İPHONE 12-13, tost makinesi, koltuk takımı, saç düzleştirici, saç kesme makinesi, blender seti, koşu bandı, gardırop, döşemeli ayakkabılık, çalışma masası gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte A101'in bu haftaki indirimli ürünleri tam LİSTE...
22.10.2022 16:00 - Son Güncelleme: 22.10.2022 16:00
A101'in 21 Ekim itibariyle geçerli yepyeni aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı. Bu hafta sonu A101'de düğün alışverişi yapmak isteyenler için ürünler yer alıyor. Çeyiz almak isteyenler, evini değiştirmek isteyenler, çok ucuza evini ister baştan dizsin ister eşyalarını yenilesin. Seçili ürünlerde %25 %30'a kadar indirim uygulandı. Öte yandan sadece beyaz eşya, elektronik ürünler değil, temizlik ve gıda ürünlerinde de indirimler yapıldı. Kataloğa göre Er Piliç Dond. Bonfile Tavuk Tabak Kg/tl 59,95'e satılıyor. A101 zincir marketlerinde indirimler sabah saatlerinden itibaren ilgi görmeye başladı bile. İşte A101 güncel çeyiz aktüel ürünler kataloğu! Fırın, süpürge, ütü, İPHONE 12-13...