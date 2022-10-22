A101 marketleri EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ! 229 TL’ye düştü! Çeyiz aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Fırın, süpürge, ütü, İPHONE 12-13...

A101'in 21 Ekim itibariyle geçerli yepyeni aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı. Bu hafta sonu A101'de düğün alışverişi yapmak isteyenler için ürünler yer alıyor. Çeyiz almak isteyenler, evini değiştirmek isteyenler, çok ucuza evini ister baştan dizsin ister eşyalarını yenilesin. Seçili ürünlerde %25 %30'a kadar indirim uygulandı. Öte yandan sadece beyaz eşya, elektronik ürünler değil, temizlik ve gıda ürünlerinde de indirimler yapıldı. Kataloğa göre Er Piliç Dond. Bonfile Tavuk Tabak Kg/tl 59,95'e satılıyor. A101 zincir marketlerinde indirimler sabah saatlerinden itibaren ilgi görmeye başladı bile. İşte A101 güncel çeyiz aktüel ürünler kataloğu! Fırın, süpürge, ütü, İPHONE 12-13...