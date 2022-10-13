Kritik prim ve yıl detayı... 7 MÜJDE geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! 5400 günü geçmemişse...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen de çalışıyorum. Ancak EYT kapsamında olup olmadığımı bilmiyorum. Bunun için belli kriterler var mı? Betül KASAP

- Sizin de söylediğiniz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve prim yatırmış herkes Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diye tarif ettiğimiz gruba giriyor.