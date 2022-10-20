1993-1997-1999-2021-2022 yıl sigorta girişine erken emeklilik vesile OLDU! 29-36-40-51 yaşa yepyeni ARALIK HESABI! EYT'de yaş tablosu!
EYT konusu her geçen gün daha çok araştırılmaya başlanırken Aralık ayını işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemenin aralık ayında Meclis'e geleceğini belirtti. EYT konusunda tek bir model var. Bakan Bilgin, "1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz" ifadelerini kullandı. EYT mağdurları yeni gelişmelerle birlikte araştırmalarını 'EYT bugün çıktı mı, kimleri kapsayacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmayacak mı? EYT'liler kıdem tazminatı alabilecek mi?' soruları üzerinde yoğunlaştırdı. İşte yanıtları!
EYT düzenlemesi için Aralık ayı bekleyişi sürüyor. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş müjdenin verilmesini bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde olacak. Yeni detaylar gelirken, gündemde sıkça Ben EYT'li miyim? EYT kimleri kapsayacak? Borçlanmayla EYT'den yararlanabilir miyim? 2023'te EYT'liler zorunlu olarak emekli mi edilecek? soruları yer alıyor. EYT düzenlemesinin Aralık'ta meclise geleceği belirtildi. Hürriyet'ten Noyan Doğan çok merak edilen sorulara açıklık getirdi. İşte ayrıntılar!
1999 öncesindeki yıllarda işe girenler yaş sorunu nedeniyle emeklilikte sorunla karşılaşıyor. Sorunun çözümüne yönelik EYT çalışması başlatılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda çalışmanın sona erdiği duyuruldu. Buna göre EYT düzenlemesi Aralık'ta TBMM'de.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı 2023 yılı yani Cumhuriyetin 100. yıl bütçesinde 3600 ek gösterge ve EYT yer aldı.
Öte yandan EYT ile ilgili Bilgin son açıklamasında, "Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
EYT'nin uygulamaya gireceği tarihi de açıklayan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
''Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz.