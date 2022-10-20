1993-1997-1999-2021-2022 yıl sigorta girişine erken emeklilik vesile OLDU! 29-36-40-51 yaşa yepyeni ARALIK HESABI! EYT'de yaş tablosu!

EYT'nin uygulamaya gireceği tarihi de açıklayan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

''Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz.