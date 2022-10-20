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Haberler Ekonomi En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS'siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS'siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Hastanelerde vazife yapan mühim personeller arasında hasta kabul ve kayıt görevlileri yer almaktadır. KPSS koşulu aranmadan ve sınavsız olarak bu vazifiyeti yapacak vatandaşlar alınacağını duyan kişiler müracaat koşullarını incelemeye koyuldu.

takvim.com.tr
20.10.2022 09:31 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:31
En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS’siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Sağlık alanında kariyer hedefleyen vatandaşların güncel ilanları takip etmesi önemlidir. Başvurulacak kadrolar da bu noktada önemlidir. Koşulları gerçekleştiren vatandaşlar müracaat yapabilmektedir. Buna göre hastane bünyesinde çalışacak kişilerin karşılaması gereken ilk şart mesleki özellikleri karşılamak olacaktır. Her kadro amacıyla ayrı tespit edilen öğrenim şartları da bulunabilir.

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En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS’siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye'nin en büyük iş bulma kurumu olan İŞKUR üzerinden ilanlar sık sık güncellenmektedir. Hastanelerdeki açık kadrolara elaman alımı da buradan devam etmektedir. Farklı şehirlerden müracaatlar alınmaktadır.

En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS’siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Hastane Personeli Alımı Başvuru Koşulları Nedir?

Hastanelerin çoğu alımlarda en az lise mezuniyeti aramaktadır. Hem de ek olarak yaş ve tecrübe koşulu da kendini göstermektedir.

En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS’siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Adayların ilaveten güvenlik soruşturmasından başarılı bir şekilde çıkması gerekir. Türk vatandaşı olunması da genel şartlardan bir tanesidir.

En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS’siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Hastane Personeli Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar İŞKUR üzerinden müracaat yapacaksa buraya kayıt olmalıdır. Profil oluşturmalı ve kendilerine dair mühim verileri kusursuz ve doğru bir şekilde girmelidir. Profil oluşturma prosedürü bittikten sonra arama kısmına başvurulacak kadronun ismi yazılmalıdır.

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