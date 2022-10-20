En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS’siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı

Sağlık alanında kariyer hedefleyen vatandaşların güncel ilanları takip etmesi önemlidir. Başvurulacak kadrolar da bu noktada önemlidir. Koşulları gerçekleştiren vatandaşlar müracaat yapabilmektedir. Buna göre hastane bünyesinde çalışacak kişilerin karşılaması gereken ilk şart mesleki özellikleri karşılamak olacaktır. Her kadro amacıyla ayrı tespit edilen öğrenim şartları da bulunabilir.