En az 8.500 TL maaşla... 2022 Ekim ayı İŞKUR hastanelere KPSS'siz hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı
Hastanelerde vazife yapan mühim personeller arasında hasta kabul ve kayıt görevlileri yer almaktadır. KPSS koşulu aranmadan ve sınavsız olarak bu vazifiyeti yapacak vatandaşlar alınacağını duyan kişiler müracaat koşullarını incelemeye koyuldu.
20.10.2022 09:31 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:31
Sağlık alanında kariyer hedefleyen vatandaşların güncel ilanları takip etmesi önemlidir. Başvurulacak kadrolar da bu noktada önemlidir. Koşulları gerçekleştiren vatandaşlar müracaat yapabilmektedir. Buna göre hastane bünyesinde çalışacak kişilerin karşılaması gereken ilk şart mesleki özellikleri karşılamak olacaktır. Her kadro amacıyla ayrı tespit edilen öğrenim şartları da bulunabilir.
Hastane Personeli Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Adaylar İŞKUR üzerinden müracaat yapacaksa buraya kayıt olmalıdır. Profil oluşturmalı ve kendilerine dair mühim verileri kusursuz ve doğru bir şekilde girmelidir. Profil oluşturma prosedürü bittikten sonra arama kısmına başvurulacak kadronun ismi yazılmalıdır.