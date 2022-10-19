Promosyonda Ziraat, Halkbank, Vakıfbank MÜJDESİ! SGK imzasıyla 5.000 lira üstü ödeme! Emekliler 2 formülle yeni promosyonu cebine atacak!
SGK'nın taban promosyon tutarlarını güncellediğini duyurmasının ardından, ilk harekete geçen Ziraat Bankası oldu. Banka yeni promosyonlar için başvuruların alınmaya başladığını, ödemelerin 1 Kasım itibariyle yapılacağını duyurdu. Yeni dönemde halen taahhüdü süren emekliler 2 yolla promosyonlarını yenileyebilecek. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bu formüller...
Emeklilere ek gelir olan banka promosyonunda yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) taban promosyon tutarlarını güncellediğini, 1 Kasım'dan itibaren bankalarla protokol imzalanacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından bankalar da harekete geçti.
İLK GÜNCELLEYEN ZİRAAT
Ziraat Bankası, promosyon tutarlarını yeniledi. Banka, 3 yıllık dönem için, 3 bin 500 liranın altında emekli aylığı alanlara 3 bin lira, 3 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500, 10 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
MAHSUP YÖNTEMİ
Başvuruların alınmaya başladığını belirten Ziraat Bankası, ödemelerin ise 1 Kasım itibariyle gerçekleştirileceğini açıkladı. Banka müşterilerinin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınacağı, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarının sistemsel olarak mahsup edileceği kaydedildi.
19 banka ile yeniden imzalanacak protokol ile SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları 3 bin liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin ile 7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemeyecek.