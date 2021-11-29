193 bin TL’ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan... Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu!

2022 gelmeden sıfır araba almak isteyenler yılın son kampanyalarını mercek altına aldı. Bilindiği üzere, internet sitelerinde yer alan sıfır araç kampanyaları listeleri her ay değişiyor. Pandeminin etkisi, çip krizi, tedarik sorunu, döviz kuru gibi birçok sebepten kaynaklanan fiyat artışı vatandaşın araba almasını zorlaştırdı. Ancak bazı firmalar çeşitli kampanyalar ve indirimler yaparak vatandaşın araç almasını kolaylaştırıyor. Bu ay toplam araç satışlarında lider firma Fiat oldu. Fiat'ı Ford ve Renault takip etti. Peki, en ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte yıl bitmeden markaların kaçırılmayacak ucuz araba modelleri...