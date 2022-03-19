165.456,22 TL’lik evi aylık 808,90 TL ödeyerek... Kira fiyatına 2+1, 3+1 daire sahibi olun! TOKİ başvuruları başlattı, bu fiyata bu evler kaçmaz!

Kira fiyatına 2+1, 3+1 daire sahibi olun! TOKİ başvuruları başlattı, bu fiyata bu evler kaçmaz! 165.456,22 TL'lik evi aylık 808,90 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Düzce, Karaman, Kırıkkale, Konya, Tekirdağ ve Tokat illerinde daireler TOKİ tarafından uygun fiyata vatandaşlara teslim ediliyor. Bazı illerdeki başvurularda sona gelinirken, bazı illerde ise henüz başvuru süreci başlamadı. Alt ve orta gelir grubu için hazırlanan projeler hakkında tüm detaylar haberimizde...