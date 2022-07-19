İstanbul + onlarca ilde iş ilanı yayımlandı! 18-40 yaş arası diplomasız, sınavsız, şartsız...Mağazalar ACİL 7.500 TL’ye çalışacak personeller arıyor!

İş arayanlara mağazalarda dolgun maaşla çalışma fırsatı! 2022 yılında bir çok alanda iş ilanı yayımlanıyor. Bu ilanlar arasında mağaza personel alım ilanları da yer alıyor. Mağazalar part time ve full time olarak iki farklı sistem üzerinden işleyiş sürdürmektedir. Yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanların aldıkları maaş da buna göre değişmektedir. Öte yandan mağaza müdürü, müdür yardımcısı, satış danışmanı, kasiyer gibi farklı pozisyonlarda da ödemeler değişmektedir. İşte en az 5.500 TL'ye ortalama 7.500 TL'ye çalışabileceğiniz mağaza iş ilanları...