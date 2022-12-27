İslam Memiş 2023'te testiyi kırdı! "Yeni yılda bunu yapan zengin olur..." 27 Aralık 2022 gram, çeyrek, yarım canlı altın fiyatları...
Yeni yıla 4 gün kala vatandaşların en merak etiklerinden biri de altın fiyatları oluyor. Altının yeni yılda nasıl ilerleyeceği hakkında birçok uzman açıklamalarda bulundu. Sık sık dalgalı bir şekilde ilerleyen canlı altın grafiğinin yeni yıldaki durumu araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piiyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni yılda yatırımlarını sürdürmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. İşte 27Aralık canlı altın fiyatları ve 2023 tahmini altın fiyatları...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni yılda yatırım yapılması egreken partieleri açıkladı. 2023e son 4 gün kala altın ve gümüşün nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. İşte 27 Aralık canlı altın fiyatları ve İslam Memiş altın yorumu...
Geçtiğimiz haftalarda zirveye ulaşan altın fiyatlarında bugün düşüş yaşanıyor. Gram altın 1.083 liradan alıcı buluyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN 2023 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ
"2023 genel itibariyle zaten riskli, karmaşık ve belirsiz bir yıl olacak.Gram altın ve gram gümüşte yeni zirveler bekliyor olacağım. Borsa tarafında beklediğim aşağı yönlü düzeltmeler daha başlamadı."
2023'TE NAKİT ÇOK DEĞERLİ OLACAK
"İnsanlar enflasyonu daha yeni hissetti. İnsanlar enflasyon karşısında parasının aşırı şekilde değer kaybettiğini görünce nerede nasıl uyandıklarını şaşırdılar. 2023 yılı resesyonun çok konuşulacağı bir yıl olacağı için nakittin çok değerli olacağını da bilmek gerekiyor. "