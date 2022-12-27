İslam Memiş 2023'te testiyi kırdı! "Yeni yılda bunu yapan zengin olur..." 27 Aralık 2022 gram, çeyrek, yarım canlı altın fiyatları...

2023'TE NAKİT ÇOK DEĞERLİ OLACAK

"İnsanlar enflasyonu daha yeni hissetti. İnsanlar enflasyon karşısında parasının aşırı şekilde değer kaybettiğini görünce nerede nasıl uyandıklarını şaşırdılar. 2023 yılı resesyonun çok konuşulacağı bir yıl olacağı için nakittin çok değerli olacağını da bilmek gerekiyor. "