Paraya ihtiyacı olan ailelere ödeme yardımı yapılıyor! E-devletten başvuru ekranı aktif edildi! 2.116 TL hesaplara yatmaya başladı! 3 gün içinde...
Türkiye Aile Desteği ödemeleri 8 Kasım itibariyle yatırılmaya başlandı. 2.5 milyon haneye 3.2 milyar liralık destek sağlanacak. 1 yıl boyunca başvurusu onaylanan herkese 850 ile bin 250 lira arasında para dağıtılacak. Öte yandan program kapsamında çocuk destek bileşeni adıyla yeni bir ödeme sağlanacağı duyuruldu. Buna göre sosyal yardımlardan faydalanan ailelere çocuk sayısına göre 350 ile 650 lira arasında ilave ödeme yapılacak. Bu ödemelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada elektrik, doğalgaz desteği ve yaşlı, engelli maaşlarına yönelik kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar....
Paraya ihtiyacı olan ailelere ödeme yardımı yapılıyor! E-devletten başvuru ekranı aktif edilirken, SYDV aracılığı ile de başvurmak mümkün! Paralar hesaplara yatmaya başladı! En geç 1 ay gün içinde sonuca bağlanıyor. 2022 yılında yardıma muhtaç ailelere ve çocuklarına çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında eğitim yardımı, kira yardımı, elektrik yardımı, doğalgaz yardımı yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısının akabinde çok önemli duyurular yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü yoğun gündemle toplanan Kabine sona erdi. Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
''Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç sosyal desteklerin önemini daha da artırmaktadır. Son dönemde sosyal yardımlarımızın etkinliğini artıracak bir dizi adım attık.''
"DOĞALGAZ YARDIMININ İLK ÖDEMESİ BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
''Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.
Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.''
İHTİYACI OLANA AYDA 2.116 TL DESTEK!
Sosyal yardımlarda bu yıl yeni perde açıldı. Yeni destekler devreye alınırken, pek çok programda da ödemeler artırıldı. Aile Destek Programı da bu yılın yenilikleri arasında yer aldı. İhtiyaç sahibi ailelere 1 yıl boyunca nakdi yardım içeren Aile Destek Programı, aylık 450-650 lira ödemeyle başlarken, geçtiğimiz günlerde tutarı artırıldı, kapsamı da ek desteklerle büyüdü.