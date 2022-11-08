Paraya ihtiyacı olan ailelere ödeme yardımı yapılıyor! E-devletten başvuru ekranı aktif edildi! 2.116 TL hesaplara yatmaya başladı! 3 gün içinde...

Paraya ihtiyacı olan ailelere ödeme yardımı yapılıyor! E-devletten başvuru ekranı aktif edilirken, SYDV aracılığı ile de başvurmak mümkün! Paralar hesaplara yatmaya başladı! En geç 1 ay gün içinde sonuca bağlanıyor. 2022 yılında yardıma muhtaç ailelere ve çocuklarına çeşitli yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında eğitim yardımı, kira yardımı, elektrik yardımı, doğalgaz yardımı yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısının akabinde çok önemli duyurular yaptı.