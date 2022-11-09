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Haberler Ekonomi En yakın PTT şubesinden başvurulacak! Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak!

En yakın PTT şubesinden başvurulacak! Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak!

PTT bağlamında kredi faiz oranları ve müracaat tarihleri açıklanmadı. Fakat önümüzde ki ay resmi açıklama yapması tahmin edilmektedir. Acil nakit gereksinimi olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisi! Nakit gereksinimi olan emeklilerimize %2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 80.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele.

takvim.com.tr
09.11.2022 09:11 - Son Güncelleme: 09.11.2022 09:11
En yakın PTT şubesinden başvurulacak! Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak!

Emekli olan vatandaşlara PTT bağlamında tüketici kredisi verilecek. Emekli olmayan vatandaşlar ise bu özel kredi tutarından yararlanamayacak.

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En yakın PTT şubesinden başvurulacak! Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak!

PTT bağlamında kredi faiz oranları ve müracaat tarihleri açıklanmadı. Fakat önümüzde ki ay resmi açıklama yapması tahmin edilmektedir.

En yakın PTT şubesinden başvurulacak! Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak!

Nakit gereksinimi olan emeklilerimize %2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 80.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele.

En yakın PTT şubesinden başvurulacak! Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak!

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden kredinizi hemen kullanın.

En yakın PTT şubesinden başvurulacak! Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak!

Hemen en yakın PTT Merkezine gelip 80.000 TL'ye kadar kredinizi hemen alabilirsiniz.

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