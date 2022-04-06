📣Asgari ücrete 2. zam için enflasyon hesabı! Yıllık %61,14 verisine göre asgari ücret 6.848 TL olacak mı? Temmuz'da ara zam sinyali...
Asgari ücrete ek zam konusu hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak, "Asgari ücrete yeni zam olacak mı?" sorusunun yanıtı Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Net zam yapıldı. Gündemimizde yok. Enflasyon değerlendirmesi yapacağız" ifadelerine yer vermişti. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete 2. zam ihtimali var mı merak edildi. Yıllık enflasyon rakamlarına göre zam hesabı uzmanlar tarafından yapılmaya başlandı. Buna göre, asgari ücretin 6,848 TL olması bekleniyor. Asgari ücrete gelecek yeni zamla birlikte, sadece bu ücretle çalışanlar değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte son değerlendirmeler...
Bu yıl yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı. Son olarak Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam hakkında, enflasyon değerlendirilmesi yapılacağını söyledi. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam ihtimali de gündeme geldi. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak? İşte detaylar...
Asgari ücrete Temmuz zammı, sadece bu ücretle çalışanları değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.
ASGARİ ÜCRETE ZAM OLURSA MAAŞLAR KAÇ TL OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,14'e yükseldi.
Asgari ücrete ek zam yapılırsa enflasyon verilerinin de dikkate alınacağı tahmin ediliyor. Yıllık enflasyona göre asgari ücret zammı yapılırsa, asgari ücretin 6,848 TL olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!
Asgari ücretle ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan 'Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.