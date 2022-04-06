📣Asgari ücrete 2. zam için enflasyon hesabı! Yıllık %61,14 verisine göre asgari ücret 6.848 TL olacak mı? Temmuz’da ara zam sinyali...

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Asgari ücretle ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan 'Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.