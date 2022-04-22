📢18,45 TL'den sofranıza geliyor! 💸22 Nisan güncel toz şeker fiyatları ne kadar?📌A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros şeker fiyatları...
Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde temel ihtiyaçlardan biri olan toz şekerin fiyatlarını öğrenmek istiyor. Sofralara hazırlanan lezzetlerde vazgeçilmez olan ve fiyatlarında son zamanlarda yükseliş yaşanan toz şekerin hangi marketlerde ne kadara satıldığı araştırılıyor. A101, Carrefoursa, Migros gibi sıkça ziyaret edilen marketler zincirinde güncel toz şeker fiyatlarının kaç TL'den satıldığı, hangi markaların hangi miktarlardaki toz şekerlerinin ne kadar da alıcı bulduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz.
22.04.2022 16:20 - Son Güncelleme: 22.04.2022 16:29
Fiyatı en merak edilen temel gıda ihtiyaç ürünleri arasında toz şeker yer alıyor ve sofralardaki lezzetler için sıklıkla tercih edilen bu ürünün fiyatları marketlere göre farklılık gösteriyor. 18,45 TL'den sofranıza geliyor ve 22 Nisan güncel toz şeker fiyatları ne kadar merak konusu oluyor. A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros şeker fiyatlarını haberimizde derledik. Hangi markanın ne kadar miktardaki toz şekerinin kaç liradan satıldığını inceleyerek karşılaştırma yapabilirsiniz.