📢18,45 TL’den sofranıza geliyor! 💸22 Nisan güncel toz şeker fiyatları ne kadar?📌A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros şeker fiyatları...

Fiyatı en merak edilen temel gıda ihtiyaç ürünleri arasında toz şeker yer alıyor ve sofralardaki lezzetler için sıklıkla tercih edilen bu ürünün fiyatları marketlere göre farklılık gösteriyor. 18,45 TL'den sofranıza geliyor ve 22 Nisan güncel toz şeker fiyatları ne kadar merak konusu oluyor. A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros şeker fiyatlarını haberimizde derledik. Hangi markanın ne kadar miktardaki toz şekerinin kaç liradan satıldığını inceleyerek karşılaştırma yapabilirsiniz.