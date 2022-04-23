6 ay ödeme mödeme yok! Günlük 13 TL ödemeye 10 bin TL, 36 ay vade karşılığında ise 100 bin TL nakit ödeme! Cüzdanları rahatlatacak kampanya!

Devlet bankası duyurdu: Eczacılara, günlük 13 TL'lik ödeme karşılığında 10 bin TL, 36 ay vade karşılığında ise 100 bin TL nakit ödeme yapılacak!

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere halkın birçok kesimini direkt olarak etkiledi. Giderek pahalılaşan gündelik hayat şartlarına karşı direnmeye çalışan vatandaşlar, direnemedikleri yerlerde bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Yeni dönemin gelmesi ile birlikte düzenlenen güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları tek tek duyurulurken, yalnızca eczacıları yakından ilgilendiren bir kampanya haberini de Halk Bankası paylaştı.