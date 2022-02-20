182 güvenlik görevlisi, 838 temizlik personeli alınacak, İŞKUR az evvel duyurdu! 4.253,40 TL maaş + sigorta! İstanbul, Ankara ve daha bir çok ilde...
İŞKUR aracılığı ile 182 güvenlik görevlisi, 838 de temizlik personeli alınacak. Başvuru ekranı açıldı. 2022 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte işe girenler en az asgari ücret olan 4.253,40 TL'yi aylık maaş halinde alacak. Müracatlar İŞKUR'un kendi adresinden alınıyor. Türkiye'nin başta İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere pek çok ilinde ilanlar açıldı. 18 yaş üstü, en az ilkokul diploması olanlar başvuru yapabilecek. Genel başvuru şartları böyle iken, özel şartlara ise başvuracağınız ilanın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR yen iş ilanları...
20.02.2022 13:41 - Son Güncelleme: 20.02.2022 13:41
İş arayanlara güzel haber geldi. Şubat ayının son günlerinde binlerce kişi İŞKUR'un yeni iş ilanlarını bekliyordu. Az evvel duyuru geldi ve başvurular başladı! İŞKUR ile Türkiye'nin bir çok ilinde güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alınacak. 182 güvenlik görevlisi, 838 temizlik personeli toplamda 1020 kişi istihdam edilecek. İster Ankara'da oturun, ister İstanbul'da, ister Elazığ'da isterseniz de başka bir ilde! Şehir şehir ilan açıldı. 4.253,40 TL maaş + sigorta imkanı! İşte başvuru şartları ve ilanların tümü...