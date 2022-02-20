182 güvenlik görevlisi, 838 temizlik personeli alınacak, İŞKUR az evvel duyurdu! 4.253,40 TL maaş + sigorta! İstanbul, Ankara ve daha bir çok ilde...

İş arayanlara güzel haber geldi. Şubat ayının son günlerinde binlerce kişi İŞKUR'un yeni iş ilanlarını bekliyordu. Az evvel duyuru geldi ve başvurular başladı! İŞKUR ile Türkiye'nin bir çok ilinde güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alınacak. 182 güvenlik görevlisi, 838 temizlik personeli toplamda 1020 kişi istihdam edilecek. İster Ankara'da oturun, ister İstanbul'da, ister Elazığ'da isterseniz de başka bir ilde! Şehir şehir ilan açıldı. 4.253,40 TL maaş + sigorta imkanı! İşte başvuru şartları ve ilanların tümü...