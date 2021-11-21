1800 gün ile emeklilik hakkı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? SGK malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli bazı şartların yerine gelmesi durumunda vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Yaşılığında refah bir hayat yaşamak isteyen çalışanlar uzun yıllar sigortalı olarak çalışma hizmeti veriyor ve 1800 gün ile emekli olabilmenin yollarını araştırıyor. 1800 gün ile malulen emekli olabilmek mümkün. Peki Malulen emeklilik şartları nelerdir? SGK malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylar!