1800 gün ile emeklilik hakkı! Malulen emeklilik şartları nelerdir? SGK malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır?
Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emeklilik yer alıyor ve milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Erken emekli olabilmek herkesin hayali olsa da bunu sağlayan bazı koşullar yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirlediği şartları taşıyan vatandaşlara 1800 gün ile emeklilik hakkı tanıyor. Peki Malulen emeklilik şartları nelerdir? Hangi hastalıklar ve yüzde kaç dereceli olduğunda malulen erken emekli olabilmek mümkün kılınıyor? Malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte konuya dair tüm bilgiler!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli bazı şartların yerine gelmesi durumunda vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Yaşılığında refah bir hayat yaşamak isteyen çalışanlar uzun yıllar sigortalı olarak çalışma hizmeti veriyor ve 1800 gün ile emekli olabilmenin yollarını araştırıyor. 1800 gün ile malulen emekli olabilmek mümkün. Peki Malulen emeklilik şartları nelerdir? SGK malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylar!
MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTI NEDİR?
malulen emeklilikte hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmak temel şarttır.
MALULEN EMEKLİLİĞE ESAS HASTALIKLAR
SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji, göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları yer almaktadır.