🔉3.862 memur alımı yapılacak! 📌Kamuda kariyer hedefleyenler müjde! Başvuru şartları ve tarihi yayımlandı! 👉Belediye, bakanlık...
2022 Mayıs ayı yaşanırken işsiz olan vatandaşlar ve kamu kurum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler araştırmalarını hızlandırdı. 3862 memur alımı ve kamu personeli alımı ile ilgili güncel ilanların neler olduğunu merak edenler için kolaylık sağlamak adına haberimizde derledik. Belediye, bakanlık gibi daha pek çok kamu kurumlarında açık kadrolara alımlar yapılacak ve başvuru şartları, başvuru tarihi yayımlandı. Haberimizden inceleyerek sizin için en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.
Kamuda kariyer hedefleyenler müjde, belediye, bakanlık ve daha pek çok kamu kuruluş açık kadroları için memur alımı ilanları yayımladı. Hangi kadrolara hangi şartlarda eleman alımı yapılacağını merak edenler yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. En az lise mezunu olma koşulunun yanı sıra KPSS şartı olup olmadığını öğrenmek isteyenler hangi ilanlarda hangi şartların arandığını haberimizden öğrenebilir. 3.862 memur alımı yapılacak, kaçırmak istemeyenler için başvuru şartlarının yanı sıra ve başvuru tarihi de duyuruldu. İşte kamu personel alımına ilişkin tüm bilgiler!
KAMUYA MEMUR ALIMI GENEL ŞARTLAR
Kamu Memur alımı için adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında şartlar aranacak. Buna göre " Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Rekabet Kurumuna Meslek Personeli yönetmeliği hükümleri çerçevesinde olmak üzere 60 memur alımı gerçeklleştirilecek. Alımlar Uzman Yardımcısı kadrosunda 25 Genel, 25 Hukuk ve 10 Bilişim alanında gerçekleştirilecek. Başvuru için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den en az 80 puan almış olmak şartı aranacak. Başvurular en geç 11 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecek.
Afyonkarahisar Salar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak için Lise mezunu adaylar içerisinden 55 KPSS Puanı ile Şoför alımı gerçekleştirilecek. Adayların en C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gereklidir. Başvurular 16 Mayıs 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 18 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını istenen belgelerle birlikte Salar Belediye Başkanlığı Merkez/Afyonkarahisar adresine başvuru yapmaları gereklidir.