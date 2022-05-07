🔉3.862 memur alımı yapılacak! 📌Kamuda kariyer hedefleyenler müjde! Başvuru şartları ve tarihi yayımlandı! 👉Belediye, bakanlık...

Kamuda kariyer hedefleyenler müjde, belediye, bakanlık ve daha pek çok kamu kuruluş açık kadroları için memur alımı ilanları yayımladı. Hangi kadrolara hangi şartlarda eleman alımı yapılacağını merak edenler yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. En az lise mezunu olma koşulunun yanı sıra KPSS şartı olup olmadığını öğrenmek isteyenler hangi ilanlarda hangi şartların arandığını haberimizden öğrenebilir. 3.862 memur alımı yapılacak, kaçırmak istemeyenler için başvuru şartlarının yanı sıra ve başvuru tarihi de duyuruldu. İşte kamu personel alımına ilişkin tüm bilgiler!