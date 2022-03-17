18 yaşını dolduran herkes alabilir! 135 TL’den 15.000 TL’ye kadar karşılıksız destek müjdesi geldi! PTT’ye gidip alabilirsiniz! 5 yıl süresince...

Devlet tarafından vatandaşa sunulan yardım ve destek ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme yapılmaktadır. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. İşte devlet tarafından vatandaşa yapılan ödemeler!