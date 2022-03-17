18 yaşını dolduran herkes alabilir! 135 TL'den 15.000 TL'ye kadar karşılıksız destek müjdesi geldi! PTT'ye gidip alabilirsiniz! 5 yıl süresince...
18 yaşına basan herkes alacak! Karşılıksız destekler tek tek sıralandı! Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere birçok alanda maddi yardım yapılıyor. Asgari ücret zammının peşinden yeni yılda devlet destek ödemeleri de artışa geçti. Bu yardımlar devlet kurumları,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca verilmektedir. Bunlar içinde; çeyiz parası, elektrik ve doğal gaz yardımı, iş göremezlik ödemesi, kira yardımı, cenaze yardım parası, doğum izni ve süt parası, evde bakım maaşı gibi birçok kapsamlı destek içeriyor. Hak sahibi olan yurttaşlar başvurularının kabul edilmesiyle birlikte PTT yada banka şubeleri üzerinden direkt ödemelerini alıyor.
Devlet tarafından vatandaşa sunulan yardım ve destek ödemeleri kapsamında milyonlarca lira ödeme yapılmaktadır. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. İşte devlet tarafından vatandaşa yapılan ödemeler!
DOĞAL GAZ YARDIMI
Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecek. Ödeme hak sahibinin PTT kartına yatırılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 354 TL'ye yükseldi.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.