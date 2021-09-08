Prim günü eksik olanlar hiç dert etmesin! 38 liraya emekli olabilirsiniz! 6 yıl erken emekli olma şansı da tanınıyor! İşte şartlar...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Sigortalı bir işte çalışmayan yurttaşlar isteğe bağlı olarak sigorta yaptırıp emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Emeklilik neredeyse tüm vatandaşların en büyük isteği haline gelmeye başladı. Özellikle ev hanımları iş hayatına katılamadığı ve düzenli bir geliri bulunmadığı için emekli olup düzenli maaş almak istiyor. SGK tarafından aktarılan bilgiye göre, prim ödemesi yapan, gün şartını sağlayan ve yaş sınırına erişen kişiler bu 3 koşulu aynı anda sağladığı takdirde emekli oluyorlar. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen vatandaşlar aylık 1.144 TL yani günde 38 TL ödeyerek emekli olabilecek. Peki, isteğe bağlı emeklilikten kimler faydalanabilir? İşte tüm detaylar!
Prim günü eksik olanlar hiç dert etmesin! 38 liraya emekli olabilirsiniz! 6 yıl erken emekli olma şansı da tanınıyor! Ev hanımları iş hayatına katılamadığı ve düzenli bir geliri bulunmadığı için emekli olup tertipli maaş almak istiyor. SGK tarafından aktarılan bilgiye nazaran, prim ödemesi icra eden, gün şartını sağlayan ve yaş sınırına erişen kişiler bu 3 koşulu aynı anda sağladığı takdirde emekli oluyorlar. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen vatandaşlar aylık 1.144 TL yani günde 38 TL ödeyerek emekli olabilecek. Peki, isteğe bağlı emeklilikten kimler faydalanabilir? İşte tüm detaylar!
EV HANIMLARININ EMEKLİ OLMASINDAKİ ŞARTLAR NELERDİR?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağının bulunmaması• Belirli bir süre SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında başvuru yaptığı tarihte herhangi bir kaydının olmaması • 1995 yılı ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 yıl evli kalmak)