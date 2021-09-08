Prim günü eksik olanlar hiç dert etmesin! 38 liraya emekli olabilirsiniz! 6 yıl erken emekli olma şansı da tanınıyor! İşte şartlar...

Prim günü eksik olanlar hiç dert etmesin! 38 liraya emekli olabilirsiniz! 6 yıl erken emekli olma şansı da tanınıyor! Ev hanımları iş hayatına katılamadığı ve düzenli bir geliri bulunmadığı için emekli olup tertipli maaş almak istiyor. SGK tarafından aktarılan bilgiye nazaran, prim ödemesi icra eden, gün şartını sağlayan ve yaş sınırına erişen kişiler bu 3 koşulu aynı anda sağladığı takdirde emekli oluyorlar. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen vatandaşlar aylık 1.144 TL yani günde 38 TL ödeyerek emekli olabilecek. Peki, isteğe bağlı emeklilikten kimler faydalanabilir? İşte tüm detaylar!