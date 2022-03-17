Açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün göz dolduran özellikleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!
Açılışı yarın Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü özellikleri ile kendine hayran bırakıyor. Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek. İşte detaylar...
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.
İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, yarın Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.