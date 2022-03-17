Açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün göz dolduran özellikleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.