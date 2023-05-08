%18 EK ZAM + %7 Refah Payı! Memura 16.587 TL emekliye 11.062 TL MAAŞ NETLEŞTİ! TÜİK verisiyle 6 aylık Temmuz 2023 enflasyon + toplu sözleşme + intibak farkı tablosu! 7.500, 8.000 TL alanlar...
Milyonlarca memur ve memur emeklisine Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı eklenecek. Refah payı için ise gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Refah payına ilişkin bazı formüller var. İlk formül, artışın yüzde 25'e tamamlanması şeklinde. Peki, memur ve emekliler Temmuz'da kaç TL zam alacak? Temmuz ayında memurlara ne kadar refah payı eklenecek? İşte merak edilenler...
08.05.2023 13:45 - Son Güncelleme: 08.05.2023 14:06
2023 yılına 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge artışıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.
4 AYDA ARTIŞ YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti.