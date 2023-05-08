%18 EK ZAM + %7 Refah Payı! Memura 16.587 TL emekliye 11.062 TL MAAŞ NETLEŞTİ! TÜİK verisiyle 6 aylık Temmuz 2023 enflasyon + toplu sözleşme + intibak farkı tablosu! 7.500, 8.000 TL alanlar...

2023 yılına 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge artışıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.