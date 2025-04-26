Mayıs 2025 kira artış oranı hesaplama! Mayıs ayı kira zammı yüzde kaç olur? TÜFE ile konut-iş yeri kira artış oranı ne kadar?

Mayıs 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek olanlar, gözlerini TÜİK'in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Kira artış oranları, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Hem konut hemde iş yeri kiracıları için zam oranı, TÜİK verilerinin duyurulmasıyla netleşecek. Peki Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte konuya dair bilgiler…

2025 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Mayıs 2025 kira artış oranının belirlenmesinde kullanılacak enflasyon verileri, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Normalde her ayın 3'ünde duyurulan enflasyon verileri, bu kez 5 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece, Mayıs ayında geçerli olacak kira zam oranı ve üst sınır da netlik kazanmış olacak.

2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI? Nisan 2025'te kira sözleşmesini yenileyenler için belirlenen kira artış oranı üst sınırı yüzde 51,26 olarak duyuruldu. Böylece Nisan ayında konut kiralarında yapılabilecek en yüksek zam oranı %51,26 ile sınırlı kaldı.