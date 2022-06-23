18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa veriliyor. 1275 TL sosyal yardım müjdesi! İstihdam Yardımlarını halen bir çok kişi bilmiyor. Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müraacaat edilir. Ardından da ödeme alınabilir. İşte ayrıntılar...