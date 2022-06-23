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Haberler Ekonomi 18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden birinde de 18-55 yaş arasına 12 ayda 3 kez ödeme yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir.'' denildi. Sosyal yardım faydalanıcılarının Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yönlendirmesi sonucunda işe yerleştirilmesi halinde veriliyor. 1275 TL alma şansı! İşte detaylar...

23.06.2022 17:26 - Son Güncelleme: 23.06.2022 17:26
18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa veriliyor. 1275 TL sosyal yardım müjdesi! İstihdam Yardımlarını halen bir çok kişi bilmiyor. Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müraacaat edilir. Ardından da ödeme alınabilir. İşte ayrıntılar...

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18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Programları kapsamında işe başlama ve işe yönlendirme parası veriyor. Peki kimler başvurabilir? Hangi evraklar isteniyor? Kaç TL veriliyor? Ne zaman ödenir? Tüm soruların cevapları haberimizin devamında...

18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

👉İŞE BAŞLAMA YARDIMI

Yardım Programı: İşe Başlama Yardımı

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcıları

18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

Başvuran: İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar

Kimler faydalanır: Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde yararlanabilir.

18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi! 1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile...

Evrak: TC Kimlik Kartı

Tutar: Brüt asgari ücretin 1/3' ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir.

Ödeme dönemi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.

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