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En kalitelisi bulundu! Adana'da petrol heyecanı! Yeni kuyular açıldı

Adana Ceyhan'da bulunan Çukurova 1 ve Çukurova 2 araştırma sahalarında petrol bulunması bölgede heyecan yarattı. Daha önce yabancı şirketlerin "petrol yok" diyerek kapattığı kuyularda "yüksek kaliteli petrol" bulunduğu öğrenilirken, bölgede başka kuyular da açıldı.

23.06.2022 17:03 - Son Güncelleme: 23.06.2022 17:03
En kalitelisi bulundu! Adana’da petrol heyecanı! Yeni kuyular açıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.

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En kalitelisi bulundu! Adana’da petrol heyecanı! Yeni kuyular açıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

En kalitelisi bulundu! Adana’da petrol heyecanı! Yeni kuyular açıldı

BAŞKA KUYULAR DA AÇILDI
Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken 'Mud-Pit' havuzunun da kurulduğu görüldü.

En kalitelisi bulundu! Adana’da petrol heyecanı! Yeni kuyular açıldı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR PETROL YOK DİYEREK KAPATTI
Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve 'Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine 'Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.

En kalitelisi bulundu! Adana’da petrol heyecanı! Yeni kuyular açıldı

Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

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