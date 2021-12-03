18-55 yaş arası işsizlere müjde! 3 sefer 1000 TL'ye yakın destek verilecek! Karşılığı geri ödemesi yok! 30 ve 60 gün içinde... Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğe muhtaç ailelerin yardımına koşmak için sosyal mesuliyet projelerini devreye sokmayı sürdürüyor. İşsizlikle savaşım edenler için Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler Bakanlığı kollarını sıvadı ve istihdam yardımları uygulamalarını açıkladı. İşe yönlendirme yardımı, 18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 40-100 TL arasındaki yardımdır.