Öğrencilere aylık NET 300 TL ödeme! 12 ay boyunca karşılıksız dağıtılacak! İlkokul, ortaokul, lise...

Devlet ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 2023 yılında da destek sağlamaya devam ediyor. Yeni yılla birlikte yüzbinlerce öğrenci devletten para desteği alacak. Buna göre sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. LGS'de de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği sağlanacak. Lisans eğitimi alan ööğrencisi olan ailelelere de her yıl eğitim süresi boyunca ayda 300 TL verilecek. YKS, meslek lisesi mezunlarına da para yardımları yapılacak. İşte başvurular hakkında tüm merak edilenler!