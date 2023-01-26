Öğrencilere aylık NET 300 TL ödeme! 12 ay boyunca karşılıksız dağıtılacak! İlkokul, ortaokul, lise...
Tüm öğrencileri kapsıyor! Milyonlarca öğrenci Cuma günü itibariyle yarıyıl tatiline girdi. Devlet 2023 yılında öğrencilere bir dolu para desteği yapacak. Peki bu destekler kimler ilgilendiriyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversitedeki bütün öğrencilere güzel haber geldi. Farklı kalemlerde ödemeler yapılacak. Başarılı öğrenciler yararlanabilecek! Başarı Teşvik Programı ile öğrencilere maddi destekler sağlanıyor. En az 300 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru detayları.
Devlet ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 2023 yılında da destek sağlamaya devam ediyor. Yeni yılla birlikte yüzbinlerce öğrenci devletten para desteği alacak. Buna göre sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. LGS'de de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği sağlanacak. Lisans eğitimi alan ööğrencisi olan ailelelere de her yıl eğitim süresi boyunca ayda 300 TL verilecek. YKS, meslek lisesi mezunlarına da para yardımları yapılacak. İşte başvurular hakkında tüm merak edilenler!
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI KAPSAMINDA HANGİ ÖDEMELER YAPILACAK?
1 ) Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ,
2 ) LGS'de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği,