Bir yetmez iki olsun! 6 aydan fazla çalışmak yetiyor! Hemen şimdi çifte tazminat alabilirsiniz!
Çalışanların en büyük güvencelerinden birisi tazminat olmaktadır. Uzun süre çalışan vatandaşların haksız şekilde işten kovulmasının önüne geçmek amacıyla işçilerin tazminat hakkı bulunuyor. Ancak bu tazminatları almak için belirli şartlar bulunuyor. En az 1 sene çalışmak olarak bilinse de 6 aydan fazla çalışmada da bazı tazminatlar almaya hak kazanabilirsiniz. Sizi anında işten çıkaran işletmelere karşı böylelikle hakkınızı arayabilirsiniz. Çifte tazminat almak için bilmeniz gerekenler takvim.com.tr sayfalarında…
15.08.2021 14:42
- Son Güncelleme: 15.08.2021 14:42
Devletin sağladığı desteklerin yanı sıra, getirilen sosyal haklar sayesinde çalışanlar mağdur edilmiyor. Çalışanların en büyük güvencesi ise tazminatları oluyor. Bir anda işten çıkarılması durumunda işçiler tazminat almaya hak kazanabiliyor. Genel olarak en az 1 sene çalışma şartı olduğu bilinirken, en az 6 ay çalışmayla bile tazminat almaya hak kazanabilirsiniz. Ödeme yapmayan şirketleri ise SGK'ya bildirebilir veya mahkemeye verebilirsiniz. İşte; çalışanların güvencesi olan çifte tazminat hakkında detaylar!