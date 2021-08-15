Bir yetmez iki olsun! 6 aydan fazla çalışmak yetiyor! Hemen şimdi çifte tazminat alabilirsiniz!

Devletin sağladığı desteklerin yanı sıra, getirilen sosyal haklar sayesinde çalışanlar mağdur edilmiyor. Çalışanların en büyük güvencesi ise tazminatları oluyor. Bir anda işten çıkarılması durumunda işçiler tazminat almaya hak kazanabiliyor. Genel olarak en az 1 sene çalışma şartı olduğu bilinirken, en az 6 ay çalışmayla bile tazminat almaya hak kazanabilirsiniz. Ödeme yapmayan şirketleri ise SGK'ya bildirebilir veya mahkemeye verebilirsiniz. İşte; çalışanların güvencesi olan çifte tazminat hakkında detaylar!