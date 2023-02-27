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Haberler Ekonomi O bankalara Şubat bitmeden başvur, borçların silinsin! Borcu olanlara bayram havası estirdi! Garanti, Akbank ve İş Bankası...

O bankalara Şubat bitmeden başvur, borçların silinsin! Borcu olanlara bayram havası estirdi! Garanti, Akbank ve İş Bankası...

Borç kapatma kredisi, mali zorluklarla karşılaşan kişiler için finansal bir kurtuluş yolu olabilir. Bu kredi, borçları tek bir çatı altında toplayarak daha düşük bir faiz oranı ve daha uygun ödeme koşulları sunar. Ancak, borç kapatma kredisi almadan önce, tüm seçeneklerinizi dikkatlice değerlendirmeniz ve borcunuzu ödeme planınızı oluşturmanız gerekiyor.

takvim.com.tr
27.02.2023 12:18 - Son Güncelleme: 27.02.2023 12:18
O bankalara Şubat bitmeden başvur, borçların silinsin! Borcu olanlara bayram havası estirdi! Garanti, Akbank ve İş Bankası...

Garanti, Akbank ve İş Bankası borç kapatma kredisiyle ilgili resmi internet sayfalarından açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre; farklı bankalarda kredi borcu olanlar "Borç Transferi" yapabilecek.

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O bankalara Şubat bitmeden başvur, borçların silinsin! Borcu olanlara bayram havası estirdi! Garanti, Akbank ve İş Bankası...

Böylelikle borç kapatma kredisinden yararlanılmış olacak. Kredilere dair yapılan açıklamalarda kişiye özel faiz oranı uygulanmıştır.

O bankalara Şubat bitmeden başvur, borçların silinsin! Borcu olanlara bayram havası estirdi! Garanti, Akbank ve İş Bankası...

Borç transferi başvuruları; talep kapsamında bireysel kredilerin (taşıt, konut ve ihtiyaç) şartlarına göre değerlendiriliyor.

O bankalara Şubat bitmeden başvur, borçların silinsin! Borcu olanlara bayram havası estirdi! Garanti, Akbank ve İş Bankası...

Borç Kapatma Kredisi Detayları

Garanti Bankası, diğer bankalara borcu olan müşterilerine onları kapatmak için finansal destek sağlayacak.

O bankalara Şubat bitmeden başvur, borçların silinsin! Borcu olanlara bayram havası estirdi! Garanti, Akbank ve İş Bankası...

Garanti Bankası borç kapatma kredisi, Garanti BBVA aracılığıyla diğer bankalardaki borçlar hızlıca silinecek.

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