48 üründe fiyatlar yarıya kadar indirildi! 19,90'a düştü! Tarım Kredi'nin 24-30 Şubat aktüel kataloğu güncellendi! Sıvı yağ, yumurta kolisi...

Tarım Kredi Market, 25 Şubat'a kadar devam edecek olan "Aldıkça Aldıran" kampanyasıyla müşterilerine müthiş bir fırsat sunuyor. Bu kampanya kapsamında birçok temel gıda ürününde indirim uygulanıyor. Süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kaymak, bal ve kuruyemiş gibi ürünlerde yapılan indirimlerle tüketicilerin bütçelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Tarım Kredi Market'in Aldıkça Aldıran kampanyasıyla temel gıda ürünlerini daha uygun fiyata satın alma imkanı yakalayabilirsiniz.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Şubat ayının son haftasına özel bir dizi indirimli ürünü duyurarak müşterilerini sevindirdi. 21-23 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde, süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kaymak, bal ve kuruyemiş gibi birçok üründe önemli fiyat avantajları sunulacak.
Büyük Tabak But: 61,90 TL
Bütün Piliç: 69, 90 TL