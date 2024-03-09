Ramazan indirimi! Migros, Metro, Hakmar, Happy Center Ramazan kolisi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, marketler de müşterilerine özel hazırladıkları Ramazan kolileri ile Ramazan'ın ruhunu yaşatmaya ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin önde gelen market zincirleri arasında yer alan Carrefoursa, Migros, Hakmar, Metro ve Happy Center gibi marketler, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara uygun dört farklı koli seçeneği sunuyor. Bu koliler, Ramazan ayında ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün içeriyor ve her marketin sunduğu koli içeriği, seçilen pakete göre farklılık gösterebiliyor.