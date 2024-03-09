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Ramazan indirimi! Migros, Metro, Hakmar, Happy Center Ramazan kolisi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, marketler de müşterilerine özel hazırladıkları Ramazan kolileri ile Ramazan'ın ruhunu yaşatmaya ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin önde gelen market zincirleri arasında yer alan Carrefoursa, Migros, Hakmar, Metro ve Happy Center gibi marketler, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara uygun dört farklı koli seçeneği sunuyor. Bu koliler, Ramazan ayında ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün içeriyor ve her marketin sunduğu koli içeriği, seçilen pakete göre farklılık gösterebiliyor.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:08 Güncelleme 09 Mart 2024, 11:06
Ramazan indirimi! Migros, Metro, Hakmar, Happy Center Ramazan kolisi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç... 1

Ramazan kolileri, sahur ve iftar sofralarını zenginleştirecek çeşitli gıda maddelerini içeriyor. Bu koliler genellikle pirinç, bulgur, çeşitli bakliyatlar, zeytinyağı ve diğer sıvı yağlar, şeker, çay, makarna, konserve ürünler gibi temel gıda ürünlerinden oluşuyor. Ayrıca, Ramazan'ın vazgeçilmez tatlı ihtiyacını karşılamak üzere tatlı çeşitleri veya tatlı yapımında kullanılabilecek malzemeler de kolilerde yer alabiliyor. Temizlik ürünlerine de yer verilen koliler, Ramazan ayı boyunca evlerin temiz ve hijyenik kalmasına katkı sağlıyor.

Ramazan indirimi! Migros, Metro, Hakmar, Happy Center Ramazan kolisi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç... 2

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ

Carrefoursa, Ramazan ayına özel 4 farklı koliyi indirimli fiyatlarla sunuyor. Carrefoursa kartıyla Klasik Ramazan koliği 464,80 TL'den 299,90 TL'ye düşerken, diğer kolilerde de %50'ye varan indirimler uygulanıyor.

Ramazan indirimi! Migros, Metro, Hakmar, Happy Center Ramazan kolisi FİYAT LİSTESİ! Hurma, kaşar, güllaç... 3

Süper Ramazan koliği 469,90 TL, Mega Ramazan koliği 549,90 TL, ve Lüks Ramazan koliği 899,90 TL'ye alınabilecek. Kampanya 11 Mart 2024 tarihine kadar geçerli.

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