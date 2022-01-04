16,45 TL’ye düştü! Beyaz peynir fiyatlarında marketler resmen yarışa girdiler! Carrefour, Migros, A101, ŞOK peynir fiyatı…

Döviz piyasasındaki dalgalanmalar temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının da değişmesine neden oluyor. Kahvaltı sofralarının yıldızı olan peynirin nerede kaç TL olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Marketler ürün satışında adeta birbirleriyle yarış halindeler ve güncel beyaz fiyatlarında da sık sık indirimler, kampanyalar yapıyorlar. Carrefour, Migros, A101, ŞOK gibi marketlerde beyaz peynir fiyatlarının markalara ve miktara göre ne kadar olduğunu haberimizden inceleyerek evinize en yakın şubeden ya da internetten satın alabilirsiniz.