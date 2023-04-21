16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni kazanç takvimi! Taze zam+ enflasyon farkıyla yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni kazanç takvimi! Taze zam+ enflasyon farkıyla yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023'te en düşük maaşın ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz Mart ayında 16 milyon emekliyi heyecanlandıran gelişmeler peş peşe yaşandı. SSK Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan açıklamalarla, emeklilerin maaşlarında ve ikramiyelerinde önemli artışlar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyuruldu. Bu zam SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında büyük bir sevinç yarattı. %12.50 enflasyon ise zamlı maaşları işaret etti.